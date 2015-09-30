ديلى تليجراف:أمير قطر السابق غير مسار حياته ليصير "دبلوماسى درجة ثانية"

كشفت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية النقاب عن أن أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى غير مسار حياته المهنية إلى طريق غير اعتيادى ليصير دبلوماسيا من الصف الثانى.

وذكرت الصحيفة -فى سياق تقرير نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني- أنه بحسب قائمة البعثات الدبلوماسية فى لندن فإن الأمير السابق حمد تحول من حاكم واحدة من أغنى دول العالم، إلى وزير مفوض بشكل رسمى فى السفارة القطرية فى العاصمة البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ حمد (63 عاما) كان قد تنازل عن حكم قطر فى يونيو 2013.. وأن الأمير السابق الذى تلقى تعليما فى أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية البريطانية كان قد استولى على الحكم فى انقلاب أبيض عام 1995.

ولفتت إلى أنه فى عهد الشيخ حمد، أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم، وسمحت العائدات لحكومته باستثمار المليارات فى مجموعة من العواصم ومن بينها لندن حيث جمع صندوق الثروة السيادى القطرى أصول ثمينة تتراوح من متجر "هارودز" إلى برج "شارد".

وأوضحت الصحيفة أن الشيخ حمد وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر لديهما مكان للإقامة من الدرجة الأولى فى لندن له شكل مبنى "كورنوال تراس" بجوار حديقة "ريجنت"، وأن الشيخة موزا كانت قد ظهرت فى قائمة البعثات الدبلوماسية فى لندن كـ"مفوض دبلوماسي" خلال الشهر الذى أعقب تنازل زوجها عن منصب أمير قطر وحتى ديسمبر 2013. وفى هذه النسخة من القائمة حل الشيخ حمد محلها فى السفارة القطرية.

ونوهت الصحيفة إلى أن الشيخة موزا فقدت حصانتها الدبلوماسية فى بريطانيا لكنها استعادتها بفضل تعيين زوجها.

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