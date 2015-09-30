أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ديلى تليجراف:أمير قطر السابق غير مسار حياته ليصير "دبلوماسى درجة ثانية"

Google+ Print
ديلى تليجراف:أمير قطر السابق غير مسار حياته ليصير "دبلوماسى درجة ثانية" ديلى تليجراف:أمير قطر السابق غير مسار حياته ليصير "دبلوماسى درجة ثانية"
كشفت صحيفة "ديلى تليجراف" البريطانية النقاب عن أن أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى غير مسار حياته المهنية إلى طريق غير اعتيادى ليصير دبلوماسيا من الصف الثانى.

وذكرت الصحيفة -فى سياق تقرير نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الإلكتروني- أنه بحسب قائمة البعثات الدبلوماسية فى لندن فإن الأمير السابق حمد تحول من حاكم واحدة من أغنى دول العالم، إلى وزير مفوض بشكل رسمى فى السفارة القطرية فى العاصمة البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشيخ حمد (63 عاما) كان قد تنازل عن حكم قطر فى يونيو 2013.. وأن الأمير السابق الذى تلقى تعليما فى أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية البريطانية كان قد استولى على الحكم فى انقلاب أبيض عام 1995.

ولفتت إلى أنه فى عهد الشيخ حمد، أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعى المسال فى العالم، وسمحت العائدات لحكومته باستثمار المليارات فى مجموعة من العواصم ومن بينها لندن حيث جمع صندوق الثروة السيادى القطرى أصول ثمينة تتراوح من متجر "هارودز" إلى برج "شارد".

وأوضحت الصحيفة أن الشيخ حمد وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر لديهما مكان للإقامة من الدرجة الأولى فى لندن له شكل مبنى "كورنوال تراس" بجوار حديقة "ريجنت"، وأن الشيخة موزا كانت قد ظهرت فى قائمة البعثات الدبلوماسية فى لندن كـ"مفوض دبلوماسي" خلال الشهر الذى أعقب تنازل زوجها عن منصب أمير قطر وحتى ديسمبر 2013. وفى هذه النسخة من القائمة حل الشيخ حمد محلها فى السفارة القطرية.

ونوهت الصحيفة إلى أن الشيخة موزا فقدت حصانتها الدبلوماسية فى بريطانيا لكنها استعادتها بفضل تعيين زوجها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365