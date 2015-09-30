انطلاق فعاليات مؤتمر لجان تدريب الجمهورية بنقابة المهندسين فى الإسكندرية

انطلقت فعاليات مؤتمر لجان التدريب بالجمهورية، منذ قليل، بنقابة المهندسين بالإسكندرية، تحت عنوان "رؤية النقابات نحو تدريب متطور ومتميز"، وعقد ورش عمل متتالية لجميع النقابات الفرعية بالجمهورية لرفع كفاءات المهندسين.

ومن خلال ورش العمل سيتم مناقشة العديد من المحاور المهمة، والتى من بينها بحث مقومات التدريب المتميز والعمل على إزالة المعوقات التى تواجهة التدريب، وسبل التعاون فى مجال التدريب مع الشركات المختلفة فى مختلف القطاعات الهندسية، والتركيز على نقاط التميز الموجودة وتطويرها وكذلك العمل على تطبيق لائحة ومعايير موحدة.