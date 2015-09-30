جامعة الزقازيق: نعكف على توفير فرص عمل لخريجى كلية الزراعة

قال الدكتور عبد الحكيم نور الدين القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق، إن الجامعة تعكف على توفير فرص عمل خاصة بخريجى كلية الزراعة تزامنًا مع إعلان الدولة عن مشروع استصلاح مليون ونصف فدان.

جاء ذلك خلال لقاء طلابي عقد بكلية الزراعة بمناسبة العام الدراسى الجديد، وأكد خلاله أن الجامعة فى خدمة الطالب الملتزم لتحصيل العلم وممارسة الأنشطة الطلابية والتى هى من أهم الأولويات التى تركز عليها الجامعة، وهى حث الطلاب وتعريفهم للمشاركة بمختلف الانشطة فى جميع الكليات، قائلا: إن "الشباب هم أمل مصر وحاضرها ومستقبلها، لذلك تنفق الدولة تكاليف باهظة لتنميتهم واستغلال الطاقات والكوادر الواعدة منهم، وفى المقابل على الطلاب المحافظة على جامعتهم واستغلال هذه الأنشطة لصقل مواهبهم ومهاراتهم".

ووعد رئيس الجامعة بتحسين منظومة العلاج للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وأعلن عن إنشاء وحدة لإدارة المرور لتوفير الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وفى ختام اللقاء، شدد على أهمية قيام أعضاء هيئة التدريس بالالتحام بالطلاب وتوعيتهم بمفهوم الحرية مقابل المسئولية الاجتماعية.