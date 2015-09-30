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محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض للقطاع الخاص مجانا لبناء مدارس

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محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض للقطاع الخاص مجانا لبناء مدارس محافظ المنيا يطالب بتوفير أراض للقطاع الخاص مجانا لبناء مدارس
طالب اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، بالعمل على توفير قطع أراضٍ لبناء مدارس عليها بدون مقابل للقطاع الخاص، بهدف تحسين الخدمة التعليمية ومواجهة قلة أعداد المدارس والكثافة الطلابية فى الفصول، حيث يتوفر لكل طالب مساحة 10 أمتار داخل المدرسة إلى جانب المساهمة فى تقليل المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة من خلال زيادة أعداد المدارس المتاحة أمام الطلاب.

وأوضح المحافظ خلال متابعته لسير العملية الدراسية بإحدى المدارس الخاصة أن ذلك سيؤثر بالإيجاب على إتاحة خدمة تعليمية جيدة للطبقة المتوسطة التى تعد العمود الفقرى للدولة، كما أنه سيرفع العبء عن كاهل الدولة فيما تقدمه من خدمات تعليمية.

رافق المحافظ فى الجولة رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التعليم، والدكتور على عبد السلام، مدير المتابعة بالمديرية، ومجدى نصر نائب رئيس المدينة.

وتفقد المحافظ خلال جولته بالمدرسة عددًا من الفصول الدراسية واطمأن على المستوى التعليمى للطلاب، وأكد أهمية القطاع الخاص كشريك للحكومة فى إتاحة الخدمة التعليمية من خلال المنافسة فى تجويد وتحسين الخدمات المقدمة، موضحًا أن التعليم يعد من أهم التحديات التى تواجه حاليًا ولابد من قرارات استثنائية تتناسب مع المرحلة التى تمر بها البلاد.

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مصر 365

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