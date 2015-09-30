محافظ سوهاج: ضبط 175 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى حملة تموينية

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، فى بيان له اليوم، أن مديرية التموين بسوهاج بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين بسوهاج والإدارات التموينية ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى، قامت بحملة مكبرة أسفرت عن ضبط 23 قضية تموينية.

كما تم ضبط 175 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرير محضر ضد "السيد.أ.أ.م" صاحب محل الجزارة بناحية شارع سيالة أولاد نصير.

وتم ضبط عدد 100 رغيف خبز بلدى غير مطابق للمواصفات بأحد المخابز بمركز طما، وتحرير محضر جنح مركز طما ضد صاحب المخبز المدعو "محمد.ف.م"، كما تم تحرير محضر إغلاق محل تموين أثناء مواعيد العمل الرسمية ضد "ميلاد.ش.ع" دائرة قسم طهطا، وتحرير عدد 9 محاضر متنوعة عدم إعلان عن أسعار وإدارة منشأ بدون ترخيص، وعدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق بالمخبز.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للحالة التموينية وضبط الأسواق وتفعيل الدور الرقابى لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.