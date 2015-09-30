إخلاء سبيل صاحب مخزن لعب الأطفال المتهم بالتسبب فى احتراق عقار المقطم

قرر عبد الرحمن عفيفى وكيل نيابة المقطم، إخلاء سبيل "مصطفى.ع" صاحب مخزن لعب الأطفال المحترق بالهضبة العليا لمنطقة المقطم بضمان محل إقامته عقب اتهامه بالتسبب - عن طريق احتراق مخزنه - فى تدمير باقى العقار المكون من 4 طوابق، حيث غير نشاط التعاقد من جراج إلى مخزن.

كما أمر عمرو شريف رئيس النيابة باستدعاء مدير إدارة الإسكان فى الحرى لسؤاله وانتداب المعمل الجنائى لبيان سبب حريق المخزن.

وطلبت النيابة - بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة - الاطلاع على ملف تعاقد العقار المحترق - المكون من 4 أدوار - نتيجة اشتعال النيران فى مخزن لعب الأطفال بالدور الأرضى من ذات العقار، حيث اتهم عدد من سكان العقار صاحب المخزن "مصطفى.ع"بتغيير نشاطه فى عقد الإيجار من جراج إلى مخزن.

وكشفت التحقيقات الأولية أن العقار أصبح آيلا للسقوط وتم إخلاؤه من السكان، إضافة إلى تحطم صيدلية ما أسفر عن خسائر بها تقدر بنحو مليونى جنيه، وتدمير محل كشرى، وخسائر فى محل مجوهرات بقيمة مليون جنيه، وشقة ملك مهندس بترول مقيم بالسعودية تحوى تحفا بحوالى مليون جنيه، واستمعت النيابة إلى أقوال 5 من السكان أكدوا أن ملاك العقار على علم بتغير نشاط صاحب المخزن.

وحفر رجال الحماية المدنية أسفل مخزن لعب الأطفال للسيطرة على ألسنة اللهب كما أخلوا العقار من السكان وفشلت 10 سيارات إطفاء فى السيطرة على الحريق، لصعوبة الوصول إليه كون المخزن أسفل الأرض وبمرور الوقت سيطرت على النيران.