سقوط عاطلين بحوزتهما 1100 قرص مخدر و19 قطعة حشيش فى زفتى

تمكن ضباط مباحث مركز زفتى من ضبط عاطلين وبحوزتهما 1100 قرص مخدر و19 قطعة حشيش بقصد الاتجار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد على أبو زهرة، رئيس مباحث زفتى، والنقيب أحمد عليمى، معاون مباحث المركز، والقوة المرافقة لهما، من ضبط "محمد.س.ا"، 28 سنة، عاطل، مقيم قرية سندبسط مركز زفتى، وبحوزته (19 قطعة لمخدر الحشيش تزن 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول)، وتحرر المحضر رقم 29943 جنايات مركز زفتى.

كما تم ضبط "أشرف.ع.ع"، 45 سنة، تاجر مقيم قرية نهطاى مركز زفتى، وبحوزته 1100 قرص مخدر ومبلغ 13000 جنيه فى المحضر رقم 30013 جنايات مركز زفتى، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.