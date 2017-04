"شي يوم رح فل" يتصدّر المرتبة الأولى في لبنان

شهدت المرتبة الخامسة على شباك التذاكر العالمي هذا الأسبوع، دخول فيلم The Intern حيث حصد 11.7 مليون دولار، وتراجع فيلم Maze Runner: The Scorch Trials من المرتبة الأولى الى الرابعة بعد أن سجّل 28.4 مليون دولار، ودخل فيلم Hotel Transylvania 2 في المرتبة الثالثة مع 29.2 مليون دولار، وبقي فيلم Everest في المرتبة الثانية حيث حصد مبلغ 33.8 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني Lost In Hong Kong مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن جمع مبلغ 100 مليون دولار وهذا رقم قياسي علماً أنه يعرض في ستة بلدان فقط.

في أميركا، تراجع فيلم Black Mass الى المرتبة الخامسة حيث جمع 11 مليون دولار، وتقدم فيلم Everest الى المرتبة الرابعة مع 13.2 مليون دولار، وتراجع فيلم Maze Runner: The Scorch Trials من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث جمع 14.2 مليون دولار، ودخل فيلم The Internفي المرتبة الثانية مع 17.7 مليون دولار، ودخل أيضاً فيلم Hotel Transylvania 2 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن حصد 48.4 مليون دولار.

في لبنان، دخل فيلم Sicario في المرتبة الخامسة حيث شاهده 10613 شخص، وتراجع Maze Runner: The Scorch Trials من المرتبة الأولى الى الرابعة مع 13475 مشاهد، ودخل فيلم "أهواك" في المرتبة الثالثة حيث شاهده 13985 شخص، ودخل أيضاً فيلم Hotel Transylvania 2 في المرتبة الثانية مع 18382 مشاهد، ودخل الفيلم اللبناني "شي يوم رح فل" مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 23242 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل فيلم The Intern في المرتبة الخامسة حيث شاهده 30096 شخص، ودخل أيضاً فيلم Sicario في المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 47671 شخص، وشهدت المرتبة الثالثة تراجع فيلم Maze Runner: The Scorch Trials حيث شاهده 50538 شخص، ودخل فيلم "أهواك" في المرتبة الثانية حيث شاهده 50627 شخص ودخل أيضاً فيلم M Hotel Transylvania 2 مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 98447 شخص.

في مصر، وبالرغم من تصريح مدير غرفة صناعة السينما سيد فتحي، إن الأرقام المتداولة عن إيرادات الأفلام في عيد الأضحى ليست صحيحة بل هي مضخّمة. تمكنت مجلة سيدتي من الحصول على الأرقام شبه الرسمية للأفلام الأربعة التي تم إطلاقها في العيد، فحلّ في المرتبة الرابعة على شباك التذاكر فيلم "الكوتشينة" مع مليون و 300 ألف جنيه، وفي المرتبة الثالثة تمكن فيلم "الجيل الرابع" من حصد مليون و 600 ألف جنيه، والمرتبة الثانية كانت من نصيب فيلم "أهواك" مع 4 مليون جنيه، أما الفيلم الذي تصدّر المرتبة الأولى فهو "عيال حريفة" بعد أن جمع 4 مليون و 180 ألف جنيه.