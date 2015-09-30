ما هو الدّور الذي سيلعبه كاظم الساهر في "مدرسة الحب"؟

حسم الفنّان كاظم الساهر الجدل الدائر في الصّحافة العربيّة حول مشاركته في مسلسل "مدرسة الحب" من عدمه، مؤكدا أنه سيتواجد في المسلسل الذي يخرجه صفوان مصطفى نعمو وتنتجه شركة "بلاك تو" للإنتاج الفني ليعرض العام المقبل.

لكن المفاجأة كانت في التصريحات الخاصة للساهر الذي كشف أن مشاركته في العمل لن تكون بصفة ممثل كما روّجت وسائل إعلام عربية، بل سيحضر في المسلسل بصفة راوٍ للقصص التي سيتناولها العمل.

وقال الساهر إنه سيكون راوياً في العمل المؤلف من 20 ثلاثية فيها عشرين قصة حب.

وهذه المرة الأولى التي سيظهر فيها الساهر لجمهوره العربي بصورة راوٍ، كما أنها ستكون عودة له إلى الدراما بعد 25 عاما على ظهوره ممثلا في مسلسل في تلك الحقبة.

وفي تصريحاته أكّد الساهر أنه سعيد جداً لتواجده مع الجمهور العربي في مسلسل مرهف بالأحاسيس والمشاعر، خاصة وأنّ العمل يروي علاقات حب طيّبة بين أناس طيبين.

ورأى أنّ صوته كمطرب لا يتوقّف عند الغناء، بل يمكن استثماره في السرد والإلقاء في أعمال فنية كمدرسة الحب.

أما المخرج صفوان نعمو فرأى أنّ وجود القيصر كاظم الساهر يشكل إضافة معنوية كبيرة وعالية المستوى للمسلسل، واعتبر صوت كاظم في المسلسل ولو بصفة راوٍ مدعاة للسعادة.

وكشف صفوان عن أنه خصص للساهر كل وسائل الراحة، واختار له المكان الذي يجعله حاضراً في مختلف زوايا المسلسل وفي سائر حلقاته.

ويشار إلى أن مدرسة الحب مسلسل عربي يقع في ستين حلقة موزعة على 20 ثلاثية ويضم نخبة من أفضل نجوم العالم العربي، وقد بدأت عمليات تصويره في مراحل بين دبي ومصر .

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