بالفيديو شتائم على الهواء بين ريهام سعيد ويسري فودة

شن الإعلامي المصري يسري فودة الذي سبق وقدم برنامج "آخر كلام" وغاب عن الأضواء منذ فترة، هجوماً لاذعاً على زميلته ريهام سعيد، ووصف ما تقدّمه عبر برنامجها "صبايا الخير"على فضائية "النهار" ببالوعة الصرف الصحي، كما أنّه شتمها عبر تويتر حيث كتب "عليكي وعلى اللي شغلهالك".

وجاء هذا التعليق على خلفية قيام ريهام بالتوجه بسيارة محملة بأغذية وملابس إلى لاجئين سوريين ركضوا نحوها لتلقي المساعدات أمام الكاميرا، ووصف فودة ما فعلته ريهام وكأنها تقول " السوريين اتبهدلوا اتشردوا وبيشحتوا وإحنا حلوين وبنعطف عليهم.. واللي مش عاجبه حالنا في مصر هنبقى زيهم.. حتى بصوا عليهم شكلهم عامل إزاي وبيقولوا إيه".

وبعد هذا الهجوم ردت ريهام عبر برنامجها قائلة ليسري إنّ الناس لم تكن تعرفه، وإنّه حقّق الشهرة على حسابها وأضافت قائلة" وأنت بتتفرج ليه على بالوعة الصرف الصحي؟ وأنت ماشي في البيت، الحمام دخل في التليفزيون؟؟ ولا أنت زعلان علشان ما بتتطلعش على شاشة والمقعدة في البيت مضيقاك؟".

وأضافت قائلة "كنت بتتحفنا كل يوم بدرس لغة عربية على الشاشة وكنت معجبة جدا باللغة"، وتابعت: "كنت بتحب الإخوان أنت وبعدين طلعت قولت الإخوان مش عاجبينى"، مضيفة: "مش هنزل لمستواك.. دى أخلاق قناة الجزيرة ونحن في تلفزيون النهار.. فرق تربية".

شاهدوا ريهام سعيد ترد على يسري فودة