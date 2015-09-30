صور: "اكسسوارات" لـ"ديكورات" غير تقليدية

تلجأ كثيرات لشراء "الاكسسوارات" بغية إضافة "ديكورات" غير تقليدية إلى مساحات غرف منازلهن، سواء كانت القطع تُعلّق على الحائط أو توزّع على الطاولة أو الأرض. في هذا الإطار، يعدّ تنسيق الـ"ديكورات" لعبة تحريك للعناصر بغية الوصول إلى التكوين المثالي المتزن، والمريح للعين.

تحكي "الاكسسوارات" قصصاً من حياة المالكين، وتصف أذواقهم واهتماماتهم، وتتطلّب التنسيق الجيّد بين تصميمات وأحجام هذه الكماليات والـ"ديكورات" الأخرى المحيطة بها.

"سيدتي. نت" يقدم لقارئاته أساسيات ترتيب وتنسيق "اكسسوارات" المنزل:

- يجب تحقيق التوازن بين العناصر المختارة، من نواحي الأحجام والألوان والملمس.



- يتمّ تمييز قطعة غير تقليدية، سواء في التصميم أو اللون أو الحجم، لعرضها بطريقة متفرّدة.

- يفضّل البدء بتنسيق القطع الكبيرة قبل الصغيرة، كما يمكن وضع القطع الصغيرة في صينيّة لإعداد مجموعة متزنة.

- يجب الحرص على توزيع القطع على سطح الطاولة بصورة تسهّل نزعها عند الحاجة لاستخدام سطح الطاولة لغاية أخرى.

- من الضروري الاهتمام بخلفيّة العناصر والتحف على الطاولة ككساء الجدران أو اللوحات الفنية.

- يحبذ تنسيق العناصر في منتصف الطاولة، وليس على أطرافها.

- يجب التأكد من وصول الإضاءة الكافية لكتلة "الاكسسوارات"، مع تمييزها عبر تسليط إضاءة خاصّة نحوها.

- يفضّل توزيع التحف بطريقة مرئية من جميع الزوايا الظاهرة، والابتعاد عن القطع التي تعيق النظر لشدّة ارتفاعها.

*ملاحظة: (ان الصور مقدمة من صالة عرض "آرت غاليري" الواقعة في شارع "جميرا بيتش"، بدبي).

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