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النيابة تصرح بدفن موظف أمن جامعة القاهرة لعدم وجود شبهة جنائية

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النيابة تصرح بدفن موظف أمن جامعة القاهرة لعدم وجود شبهة جنائية النيابة تصرح بدفن موظف أمن جامعة القاهرة لعدم وجود شبهة جنائية
صرح عمرو صفوت مدير نيابة قسم الجيزة بدفن جثة "إمام.ع" موظف أمن جامعة القاهرة، الذى لقى مصرعه أثناء محاولته فتح "طفاية حريق" حيث ارتدت بقوة وأصابته بتهتك فى الكلى، ولفظ آخر أنفاسه بالمستشفى.

وكشفت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، عن الاستماع إلى عدد من العاملين بالجامعة لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، وأكدوا جميعاً عدم وجود شبهة جنائية، وأنه توفى نتيجة خطأ فى استعمال "طفاية الحريق"، فقررت النيابة بانه لا جدوى من تشريح الجثة .

كان الموظف لقى مصرعه، بعدما أصيب بتهتك فى الكلى نتيجة ارتداد طفاية حريق - حاول استخدامها- بقوة فصدمته فى البطن.

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