ضبط 173عبوة رقاق ومنظفات وأغذية أطفال منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بطنطا

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط 173عبوة رقاق ومنظفات وأغذية أطفال منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بشارع النادى أول طنطا قبل بيعها للجمهور.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "محمود م أ" 47 سنة صاحب سوبر ماركت بشارع النادى أول طنطا مقيم شارع شهاب مركز كفر الزيات وبحوزته 173 عبوة (رقاق – منظفات – أغذية أطفال) منتهية الصلاحية، تحرر المحضر رقم 19810 جنح قسم أول طنطا وتولت النيابة العامة التحقيق.