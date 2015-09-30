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الإعدام غيابيا لـ4 متهمين قتلوا "عجلاتى" بسبب خلاف على دراجة بخارية بالجيزة

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الإعدام غيابيا لـ4 متهمين قتلوا "عجلاتى" بسبب خلاف على دراجة بخارية بالجيزة الإعدام غيابيا لـ4 متهمين قتلوا "عجلاتى" بسبب خلاف على دراجة بخارية بالجيزة
قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف مسعود وعضوية المستشارين خالد الشباسى وإبراهيم عبد الخالق، وسكرتارية كل من وائل السيد ومحمد السيد، بمعاقبة كل من "هانى.ن" "أشرف.ن" و"عمرو.ن"، "محمد.ح" غياباً بالإعدام شنقاً، لاتهامهم بقتل أحمد جاد ترك 30 سنة عجلاتى عمداً وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

تعود تفاصيل الواقعة، حينما وقعت مشاجرة بين المجنى عليه أحمد جاد ترك ونجل المتهم الأول "هانى.ن"، حيث استأجر الثانى دراجة بخارية من المجنى عليه، وحينما أعادها إليه فوجئ بأن بها عطل فى "الموتور"، ما دفع المجنى عليه لأن يطالبه بثمن إصلاح ذلك العطل، فحدث مشادة بينهم على أثرها استنجد نجل المتهم الأولى "هانى.ع"، بوالده وأعمامه والذين حضور وبحوزتهم بندقيتين خرطوش وأطلقوا النيران صوب المجنى عليه فاردوه قتيلاً وفروا هاربين.

تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين وأحيلوا للنيابة العامة التى وجهت لهم تهمة القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وفور اكتمال أوراق القضية أحيلت الدعوى لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها السابق.
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