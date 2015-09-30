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جنح الأقصر تؤجل محاكمة متسولة ضبطت بحوزتها (جنيهان) لـ13 أكتوبر المقبل

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جنح الأقصر تؤجل محاكمة متسولة ضبطت بحوزتها (جنيهان) لـ13 أكتوبر المقبل جنح الأقصر تؤجل محاكمة متسولة ضبطت بحوزتها (جنيهان) لـ13 أكتوبر المقبل
قررت محكمة جنح الأقصر فى جلستها التى انعقدت، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة متسولة تم ضبطها فى أحد الشوارع وبحوزتها مبلغ 2 جنيه، لجلسة 13 أكتوبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

بدأت تفاصيل الواقعة بخروج قوة أمنية من قسم شرطة الأقصر فى حملة لضبط المتسولين، وتمكنوا من القبض على متسولة تدعى ""س.ا.م" 24 عاما، فى أحد شوارع مدينة الأقصر، وبتفتيشها عثر بحوزتها على مبلغ 2 جنيه حصيلة التسول، وتحرر محضر بالواقعة مع تحريز المبلغ المضبوط، وتحرير محضر رقم 6846 لسنة 2015، جنح القسم، وبعرضها على النيابة العامة أمرت بإحالتها لمحاكمة عاجلة.

ومن جانبه، صرح عبد الرحيم إسماعيل المحامى الذى تكفل بالدفاع عنها فور علمه بخبر القبض عليها، بأنه بدلا من قيام النيابة بحفظ الإتهام لعدم الأهمية وتقديم يد العون لهذه السيدة ومساعدتها على مشاق الحياة خاصة، وأنه لا يوجد عائل لها بعد طلاقها وأنها تعول طفلة صغيرة، قررت تقديمها للمحاكمة.

وأضاف المحامى، أن تقرير مفتش الصحة الذى عرضت عليه المتهمة أثبت أنها غير قادرة على الكسب، وحامل فى الشهر السادس وتعول أطفالا، مطالبا المسئولين الذين أضاعوا وقتهم الثمين فى القبض على متسولة باستعادة الأموال المنهوبة، بدلا من محاولة تحقيق بطولات زائفة، مؤكدا أن الورق الذى تحرر به المحضر والجنحة ثمنه أضعاف المبلغ المحرز من المتسولة.

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مصر 365