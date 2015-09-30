حملات أمنية لضبط المتورطين فى قضايا التنقيب عن الآثار وتصنيع الأسلحة

ضبط 3 عاطلين أثناء قيامهم بالتنقيب على الآثار بالمنوفية

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظتى المنوفية وأسيوط حملات لضبط الهاربين من أحكام قضائية والمتورطين فى قضايا قضايا التنقيب على الآثار.

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط 3 عاطلين، وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بشارع درب العشش بمدينة شبين الكوم تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارا من المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم يفيد بضبط هانى فؤاد 30 عاما عاطل، تامر فؤدا 28 عاطل، حمادة صابر 28 عاطل، وذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بشارع درب العشش بمدينة شبين الكوم تم ضبطهم وبحوزتهم أدوات التنقيب وهى عبارة عن عدد من الفؤس، وموتور مياه وكواريك تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

القبض على مسجل شقى خطر وبحوزته ورشة لتصنيع الأسلحة بأسيوط

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كما تمكن ضباط وحدة مباحث مركز البدارى بأسيوط من ضبط مسجل شقى خطر يدير ورشة لتصنيع الأسلحة بمنزله بمركز البدارى خلال حملة مقننة مدعومين بمجموعات قتالية وفى إطار جهود المديرية المستمرة لمواجهة واستهداف كل صور الجريمة وضرب أوكارها وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية المختلفة وخاصة ضبط الأشقياء الخطرين وورش تصنيع الأسلحة النارية لتعميق الشعور بالأمن لدى المواطنين .

كان اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجناية يفيد بتمكن قوات الأمن من ضبط المدعو "خالد.أ.أ" 48 سنة فلاح عرب مطير ـ دائرة المركز مسجل شقى خطر فئة (ب) تحت رقم 133 اتجار فى سلاح والمطلوب ضبطه فى القضية جنح مركز البدارى لسنة 2015م "تبديد" وبحوزته عدد 29 طلقة مختلفة الأعيرة وعدد 1 مبرد وعدد 5 ماسورة فرد معدة للتصنيع وعدد 1خزنة رشاش عيار 9 مم وعدد 1 ماسورة بندقية خرطوش بروحين وعدد 3 طارق بندقية خرطوش و عدد 3هيكل لفرد خرطوش محلى الصنع وعدد 4 وصلة تستخدم فى قطع غيار الأسلحة وعدد 3 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبالكشف عنها، تبين أن أحداهم مبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 12044 جنح قسم أول لسنة 2015م عن بلاغ المدعو "سيد.أ.ح" مقيم المعصرة بمركز الفتح شاسية رقم 1659414 موتور رقم 12339822 وقد كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشته وجار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة.