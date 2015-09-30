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دفاع "رامى لكح" يطلب رد المحكمة فى قضية سب وقذف أحمد البردعى

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دفاع "رامى لكح" يطلب رد المحكمة فى قضية سب وقذف أحمد البردعى دفاع "رامى لكح" يطلب رد المحكمة فى قضية سب وقذف أحمد البردعى
طلب جميل حليم دفاع رجل الأعمال رامى لكح، المتهم بسب وقذف أحمد البردعى، رئيس بنك القاهرة الأسبق، بجلسة اليوم الأربعاء، رد الدائرة برئاسة المستشار مجدى مرسى خليل، ونظر القضية أمام دائرة أخرى.

وقال مصدر قضائى، إن هيئة المحكمة حررت مذكرة لإرسالها إلى محكمة الاستئناف بدار القضاء العالى للرد على طلب دفاع المتهم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تحيل محكمة الاستئناف الطلب إلى إحدى دوائر المدنى للفصل فيه بالقبول أو الرفض.

كانت محكمة الجنح قد عاقبت "لكح" غيابيًا بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه 10 آلاف جنيه، فى دعوى السب والقذف التى أقامها "البردعى"، التى اتهمه فيها بـ"تناوله بإحدى طرق العلانية بعبارات سب وقذف أساءت إليه" وأضرت بسمعته، ونسب إليه أمورًا تستوجب العقاب، لكونها إذا صحت حقّرت من شأنه فى المجتمع".

وتقدم دفاع "لكح" بطلب للمحكمة لإعادة إجراءات المحاكمة عقب مثول المتهم أمامها.

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مصر 365