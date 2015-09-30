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بريزينتيشن: لأول مرة يعرف المشجع أين سيتابع الدوري قبل شهر من بدايته

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بريزينتيشن: لأول مرة يعرف المشجع أين سيتابع الدوري قبل شهر من بدايته بريزينتيشن: لأول مرة يعرف المشجع أين سيتابع الدوري قبل شهر من بدايته

أكد محمد كامل المدير التنفيذي لشركة "بريزينتيشن" الراعية لاتحاد كرة القدم المصري والأهلي والزمالك أن معرفة الجماهير بالقنوات التي ستبث الدوري المصري قبل بدايته بنحو 20 يوما يعد إنجازا لم يحدث منذ 5 سنوات.

وقال كامل في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن فوز قناتي الحياة و”Ten” بحقوق بث الدوري المصري: "بعد شهرين من المفاوضات توصلنا لاتفاق مع قناتي الحياة و”ten” لبث مباريات الدوري المصري".

وتابع "وأعتبر أن حدوث هذا قبل شهرين من بداية المسابقة يعد إنجازا لم يتحقق منذ 5 سنوات عقب ثورة 25 يناير".

وأضاف "سنقدم كل الدعم للتليفزيون المصري ليخرج منتج الدوري المصري بشكل مختلف خلال الموسم المقبل يرضي المشاهد".

كامل أضاف "ما يميز شركة بريزينتيشن عن باقي المنافسين هو أننا ملتزمون بكلمتنا وإذا عرضنا مبلغ معين على الأندية ندفعه كاملا وهذا طبيعي لكنه لم يكن حاضرا في السوق المصري قبل ظهورنا".

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