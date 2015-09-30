حوار في الجول - مدفعجي النجم يتحدث عن الفارق بين الأهلي والزمالك.. وعدم السعادة بعد الخماسية

لم يتوقع لاعبو النجم الساحلي أن تنتهي مباراتهم أمام الزمالك بطل الدوري والكأس مصر بخماسية، ولكنها لا تختلف عن مواجهة الأهلي التي فازوا بها بهدف واحد. هذا ما يكشف عنه مروان تاج لاعب الفريق التونسي المتألق.

مروان تاج سجل هدفين في فوز النجم على الزمالك 5-1 في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية. الهدف الثاني له والرابع لفريقه كان من تسديدة رائعة على الطائر من خارج منطقة الجزاء.

ويتحدث تاج مع FilGoal.com عن الطريقة التي سيلعب بها النجم أمام الزمالك في مباراة الإياب، والفارق بين مواجهة الفريق الأبيض والأهلي.

وكل ما يلي على لسان مروان تاج لـ FilGoal.com ..

"كانت مباراة كبيرة وصعبة بالرغم من النتيجة، فالزمالك يعيش فترة مميزة بعد الفوز بالدوري والكأس في مصر. وكنا نعرف أنه لن يأتي إلى تونس ليلعب بخطة دفاعية أمامنا".

"حضرنا أنفسنا للمباراة على أن الزمالك سيلعب كرة هجومية من أجل الفوز، فهم فريق كبير. ولكننا ركزنا على نقطة ضعفهم، خط الدفاع".

"حقيقة، لم نتوقع أن تكون النتيجة كبيرة بهذا الشكل، فالزمالك فريق قوي، ولكن تركيزنا كان منصبا بشكل كامل على المباراة. والحضور الجماهيري الكبير واستغلال هفوات دفاع الزمالك ساعدنا في الفوز".

"لكننا أيضا لم ندخل المباراة من أجل الاكتفاء بتسجيل هدف أو هدفين فقط، فنحن بدأنا التفكير في اللعب بهدوء بعد الهدف الثالث. كنا نعرف أن الزمالك سيهاجم بكل خطوطه للتعويض، ولذلك ركزنا على الدفاع واللعب على المرتدات".

"لا أظن أن مواجهة الأهلي مختلفة عن الزمالك. فالنجم لعب بشكل هجومي في المباراتين، ولكن الفارق أننا أمام الأهلي لم نكن موفقين في تسجيل أكثر من هدف رغم أننا صنعنا العديد من الفرص، وهذا ما كان مختلفا أمام الزمالك، فسجلنا 5 أهداف من 5 فرص بتوفيق من الله".

"صحيح أننا فزنا بخماسية، ولكننا لم نكن سعداء. نحن نعرف ماذا ينتظرنا في مباراة الإياب خاصة أن الزمالك سيلعب بهجوم منذ الدقيقة الأولى وليس لديه ما يخسره".

"سنلعب بجدية من أجل الفوز، ليس معنى أننا فزنا بخماسية في الذهاب أننا سنقبل الخسارة. ولكن سنلعب بذكاء وسنحاول تسجيل هدف لحسم الأمور مبكرا".

"النجم يريد الفوز بالكونفدرالية، والفريق البطل يجب أن يفوز على الكل. ولذلك لا أفضل مواجهة الأهلي أو أورلاندو، ولكنني أتمنى مباراة نهائية عربية".