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طبيب كوري يكشف حقيقة التخلص من حب الشباب

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طبيب كوري يكشف حقيقة التخلص من حب الشباب طبيب كوري يكشف حقيقة التخلص من حب الشباب

الأربعاء 30-09-2015 13:23

تحلم كل امرأة ببشرة خالية من العيوب وتحديداً من حب الشباب. لكن، للأسف، الأمراض الجلدية مشكلة تعاني منها غالبية النساء. من هنا، يلجأ العديد منهن إلى أطباء الجلد، أو اختصاصيي التجميل لمعالجة حب الشباب. علماً أن علاجات البشرة غالباً ما تكون باهظة الثمن. وقد أظهرت الدراسات أن النساء في كوريا الجنوبية من أبرز النساء اللواتي ينفقن الكثير من المال على مستحضرات العناية بالبشرة للتخلص من حب الشباب.

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تعتمد النساء الكوريات نظاماً جمالياً لمحاربة حب الشباب يعتمد على ما يلي:

1.تقشير البشرة لإزالة كل الخلايا الميتة
2.تطهير البشرة
3.بعدها، ينتقلن إلى التونر
4.لا يهملن السيروم لتأمين المكونات اللازمة لتغذية البشرة
5.يستخدمن أقنعة الوجه بحسب نوع البشرة
6.يعتنين كثيراً بمنطقة العينين ويستخدمن كريمات خاصة بها
7.يضعن كريمات ترطيب الوجه عدة مرات في اليوم

وبما أن هذه الخطوات تستغرق وقتاً طويلاً وتحتاج إلى مجهود كبير، يبسط أستاذ استشارات العناية بالبشرة في جامعة ديوك Zoe Draelosالأمور كثيراً، ويختزل أسباب ظهور حب الشباب بسوء تنظيف البشرة، مؤكداً على أهمية تنظيف البشرة كأولى خطوات العناية بها، بدلاً من استخدام المستحضرات القوية، واختيار المنتجات التي تعتمد على الزيوت لإزالة المكياج، كونها قابلة للذوبان بشكل سهل في الماء لمحو أي آثار للمكياج. إضافة إلى أن الزيوت تحتوي على مكونات ترطب البشرة وتعيد إليها الإشراق الذي كان قد أزيل في خطوات التطهير. وهناك حاجة إلى مرطب منفصل للعينين كونها منطقة تعدّ جافة، وعرضة للانسداد وتحتاج لمزيد من الترطيب. ويؤكد زوي أن نظافة البشرة وترطيبها بشكل صحيح يمنعان انسداد مسامها، وبالتالي ظهور حب الشباب. كما يشير زوي إلى عامل الوراثة إذ أن البشرة النقية غالباً ما تكون وراثية، ومع ذلك، يمكن الحد من العادات السيئة مثل النوم من دون إزالة المكياج، أو عدم وضع المستحضرات الواقية من الشمس يومياً. وينصح كل سيدة بالالتزام بتطهير البشرة وترطيبها. هذا النظام الجمالي هو أساسي للعناية بالبشرة وحمايتها من حب الشباب، لكن لعلاج الأمراض المزمنة في البشرة ننصحك باستشارة طبيب جلد.

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