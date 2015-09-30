مكياج ناعم للمرأة الجامعية

دائماً ما نستغرق الكثير من الوقت في وضع المكياج والاهتمام بتفاصيله في حين أنّ النتيجة النهائية قد لا تكون مرضيةً، وبالتأكيد لن يكون هناك الكثير من الوقت لإعادة المحاولة مرةً أخرى! فما الحل في هذه الحالة؟

"سيدتي نت" تنصحك بتعلم أهم 3 لمسات لمكياج ناعم ، حتى تظهري بإطلالة بسيطة وجذابة في آن واحد في الجامعة.

إليك التفاصيل والتي لن تحتاج منك لأكثر من عشرة دقائق:

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1.جمال الشفتين: إنّ الشفاه هي المفتاح الرئيسي للحصول على وجه مشرق وإطلالة رائعة؛ فجاذبيتك لن تكتمل إلا بشفاه رطبة ومتألقة. كل ما عليك فعله للحصول على هذه الشفاه المثالية هو تقشيرها بلطف، فالتقشير يعمل على ترطيبها وإزالة تشققاتها. يمكنك استخدام السكر أو الفراولة أو حتى الفرشاة الجافة للقيام بهذا الأمر، ثم قومي بوضع أحمر الشفاه الخاص بك، اختاري دائمًا ما بين الألوان الدافئة واللامعة في مناسباتك الخاصة، أما في أيامك العادية فملمع الشفاه الشفاف سيكون رقيقًا وجذابًا كثيرًا، وسيساعد على بقاء شفتيك رطبةً لوقت أطول.

2.أحمر الخدود: وهو الأساس للحصول على نظرة خاصة، فإذا أردت الحصول على نظرة أقل عمرًا سيكون أحمر الخدود الوردي أو المشمشي على عظمة الفك هو الخيار الأمثل، أما إذا كنت ترغبين في الحصول على نظرة أكثر جاذبية فعليك أن تجربي أحمر الخدود ذا اللون البرونز.

3.الماسكارا: ضعي الماسكرا في كل إطلالة مهمة لديك لإبراز جمال رموشك وتوسيع عينيك.

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