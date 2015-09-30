الجارديان: السعودية خيرت الأسد بين الرحيل أو الحرب

أبرزت صحيفة الجارديان البريطانية تصريحات وزير الخارجية السعودى "عادل الجبير" على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة المنعقدة أمس بمدينة "نيويورك" بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه لا يوجد مستقبل للرئيس السورى الحالى "بشار الأسد" بسوريا.

وقالت إن تصريحات وزير الخارجية السعودى الساخنة أدت إلى احتدام المباحثات الساخنة التى تجريها كل من روسيا وقوى الغرب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، فالرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" واصل دفاعه عن النظام السورى الذى يسانده بدعم عسكرى لوجيستى تحت عباءة محاربة تنظيم داعش.

وأضاف الجبير أنه على الأسد تسليم السلطة والتخلى عنها أو سيزاح بالقوة العسكرية، موضحًا للصحفيين أنه يوجد حلان للأزمة السورية، الحل الأول هو حل سياسى يتمثل فى انتقال السلطة عبر مجلس انتقالى، أما الحل الثانى فهو الخيار العسكرى الذى سينتهى أيضًا بإزاحة الأسد عن السلطة.

وقال الجبير إن الحل الثانى سوف يستغرق وقتًا أطول وسيؤدى إلى دمار أوسع من المتواجد حاليًا محملًا الأسد المسئولية فى حالة استخدام الخيار العسكرى، مشيرًا إلى مساندة السعودية ودعمها للمعارضة المسلحة المعتدلة بسوريا الممزقة.

وكان وزير الخارجية الفرنسى "لورن فابيو" قد انتقد الدور الروسى الذى يظهر كالمجابه الأول لمليشيات تنظيم داعش، موضحًا أن المعركة ضد داعش لا يجب أن تكون عبر التصريحات الإعلامية وآثارها يجب أن تظهر على أرض الواقع، مشددًا فى نفس الوقت على ضرورة رحيل بشار الأسد الذى سبب- وفقًا لرأيه- تهجير وتشريد 80% من اللاجئين السوريين بالخارج.

وزير الخارجية السعودى: الأسد انتهى وسيرحل "عاجلا أم آجلا"