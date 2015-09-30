رئيس الجالية الإسلامية بأسبانيا: إرهابيو داعش لا يمثلون الإسلام

قال رئيس اتحاد الجاليات الإسلامية فى أسبانيا رياض تاتارى فى مؤتمر الدفاع الدولى الـ23 الذى نظمته الأكاديمية العسكرية وجامعة سرقسطة، إن "نحن لا نعترف بالربط بين الإسلام والتطرف، حيث إن هؤلاء المتطرفين من داعش لا يمثلون جزءا من جوهر الإسلام، والتطرف غريب تماما عن المسلمين".

ووفقا لصحيفة البريوديكو دى أراجون الأسبانية فإن هذا المؤتمر تم انعقاده لمناقشة الإرهاب والتطرف والإسلام وكان يحمل عنوان الإسلام فى المجتمع العالمى فى القرن الـ21 .

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا المؤتمر لتعميق معرفة الإسلام وطبيعته وتاريخه، والوضع الحالى، وكيف يؤثر على أسبانيا والشعب الأسبانى، ويستمر المؤتمر إلى 2 أكتوبر المقبل.

وقال الجنرال فرانسيسكو خوسيه خان بابمبلوس، مدير مركز الاستخبارات للقوات المسلحة، فى خطاب الافتتاح، إن "أسبانيا لديها موقع استراتيجى متميز"، وقال الأسبان لديهم عقلية منظم جيدا لفهم الثقافات الأخرى، ونقلا عن استطلاعات الرأى أن درجة اندماج المسلمين فى أسبانيا هى أعلى من أى مكان".



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