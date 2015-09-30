ملك البحرين يصدر مرسوما بتعديل وزارى موسع

أصدر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، مرسوما ملكيا، اليوم الأربعاء، بتعديل وزارى موسع، تضمن عدة مناصب، منها رئيس مجلس الوزراء، وأكثر من نائب لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تعديلات شملت 16 حقيبة وزارية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أنه بموجب المرسوم الملكى، يتولى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئاسة مجلس الوزراء، ويشغل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما تم تعيين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء، والشيخ على بن خليفة آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء، وجواد بن سالم العريض نائباً لرئيس مجلس الوزراء، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائباً لرئيس مجلس الوزراء.

كما تضمن المرسوم الملكى تعيين محمد بن إبراهيم المطوع وزيراً لشئون مجلس الوزراء، والفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزيراً للداخلية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للخارجية، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزيراً للمالية، والدكتور ماجد بن على النعيمى وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور عبدالحسين بن على ميرزا وزيراً للطاقة، والشيخ خالد بن على بن عبدالله آل خليفة وزيراً للعدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وعصام بن عبدالله خلف وزيراً للأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمرانى.

كما تقرر بموجب المرسوم الملكى تعيين جميل بن محمد على حميدان وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية، وكمال بن أحمد محمد وزيراً للمواصلات والاتصالات، وباسم بن يعقوب الحمر وزيراً للإسكان، والفريق الركن يوسف بن أحمد بن حسين الجلاهمة وزيراً لشئون الدفاع، والسيدة فائقة بنت سعيد الصالح وزيراً للصحة، وزايد بن راشد الزيانى وزيراً للصناعة والتجارة والسياحة، وعيسى بن عبدالرحمن الحمادى وزيراً لشئون الإعلام وشئون مجلسى الشورى والنواب، وهشام بن محمد الجودر وزيراً لشئون الشباب والرياضة.

>