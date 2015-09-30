حصر وتسوير أراضي أملاك الدولة بالمنيا ولجنة للاستفادة بها

كلف اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز التسعة و إدارت أملاك الدولة العامة والخاصة، بحصر جميع الأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة كلاً في حدود نطاقه وإختصاصه .

جاء ذلك بناءً على الكتاب الدوري الذى أصدره المحافظ برقم “22″ لسنة 2015 ، حيث تلاحظ وجود العديد من التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة بنطاق المحافظة وتقاعس المختصين عن إتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لإزالة تلك التعديات والسير فى اجراءات محاسبة المتعدين على تلك الأملاك، وهو ما من شأنه الإضرار بالمال العام وحرمان الدولة من الإنتفاع بمواردها، كما يعد جريمة جنائية وإدارية.

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بناء سور كامل على الأراضي الفضاء المملوكة للدولة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة من جميع الجهات عن طريق الوحدات المحلية ووضع لافتات على جميع الأراضي، تشير إلى أنها أملاك دولة ولا يجوز التعامل عليها قانونًا الا من خلال الجهات صاحبة الولاية، مع تشكيل لجنة بمعرفة رئيس الوحدة المحلية لتحديد الاستخدام الأمثل لتلك الأراضي فور الانتهاء من حصرها مع أعدادًا مذكرة بهذا الشأن للمحافظ لإعتمادها.

وأوضح المحافظ أنه في حالة وجود تعديات على الأراضي المملوكة للدولة يتم إزالتها فورًا وإتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدي بمعرفة الوحدات المحلية، مشددًا على محاسبة المسئولين بالوحدات المحلية للمراكز والقرى وإدارات إملاك الدولة وجميع المختصين المقصرين حيال إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بصفة غير قانونية.