أولياء الأمور يفضون تجمهرهم على الطريق السريع بكوم أمبو

أنهى ظهر اليوم العشرات من أولياء أمور تلاميذ مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية - بسلوا بحرى محافظة أسوان - تجمهرهم على طريق مصر أسوان السريع بمركز كوم أمبو احتجاجا على تسكين أبنائهم فى الفترة المسائية.

واستأنفت الحركة المرورية بشكل طبيعى بعد حوالى نصف ساعة من ارتباكها على الطريق السريع فى الاتجاهين، فى حين تمسك أولياء الأمور بمنع أبنائهم من الذهاب لمدرسة أحمد الليثى الابتدائية المشتركة فى الفترة المسائية، مطالبين المسئولين بعودة أبنائهم لمدرستهم (مدرسة فاطمة الزهراء) الابتدائية لحين البدء فعليا فى أعمال الاحلال و التجديد.