أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أولياء الأمور يفضون تجمهرهم على الطريق السريع بكوم أمبو

Google+ Print
أولياء الأمور يفضون تجمهرهم على الطريق السريع بكوم أمبو أولياء الأمور يفضون تجمهرهم على الطريق السريع بكوم أمبو
أنهى ظهر اليوم العشرات من أولياء أمور تلاميذ مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية - بسلوا بحرى محافظة أسوان - تجمهرهم على طريق أسوان السريع بمركز كوم أمبو احتجاجا على تسكين أبنائهم فى الفترة المسائية.

واستأنفت الحركة المرورية بشكل طبيعى بعد حوالى نصف ساعة من ارتباكها على الطريق السريع فى الاتجاهين، فى حين تمسك أولياء الأمور بمنع أبنائهم من الذهاب لمدرسة أحمد الليثى الابتدائية المشتركة فى الفترة المسائية، مطالبين المسئولين بعودة أبنائهم لمدرستهم (مدرسة فاطمة الزهراء) الابتدائية لحين البدء فعليا فى أعمال الاحلال و التجديد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر