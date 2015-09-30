افتتاح ووضع حجر أساس 33 مشروعا خدميا بالداخلة فى العيد القومى للوادى الجديد

قال سيد محمود رئيس مركز ومدينة الداخلة بالوادى الجديد فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، إن المحافظ اللواء محمود عشماوى سوف يقوم بافتتاح ووضع حجر الأساس 33 مشروعا خدميا متنوعا فى احتفال المحافظة بالعيد القومى الخاص بها فى الثالث من أكتوبر القادم .

وأضاف رئيس مركز ومدينة الداخلة أن المحافظ سيقوم بافتتاح 18 مشروعا خدميا وتنمويا بمركز الداخلة، بالإضافة لوضع حجر الأساس لــ15 مشروعا جديدا متنوعا فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والقطاعات الخدمية.

وتابع رئيس مركز الداخلة أن رئاسة المركز قد استعدت للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة من خلال تنظيم عدة فعاليات تتضمن احتفاليات ومسيرات ومهرجانات بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة .

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