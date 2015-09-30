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محافظ الغربية.. للمجلس التنفيذى: التزموا الحياد خلال الدعاية الانتخابية

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محافظ الغربية.. للمجلس التنفيذى: التزموا الحياد خلال الدعاية الانتخابية محافظ الغربية.. للمجلس التنفيذى: التزموا الحياد خلال الدعاية الانتخابية
أصدر سعيد مصطفى محافظ الغربية توجيهاته لأعضاء المجلس التنفيذى بالتزام الحياد التام خلال الدعاية الانتخابية لمرشحى انتخابات مجلس الشعب وإزالة جميع الملصقات والإعلانات من على أسوار المدارس والكبارى والمبانى الحكومية وعمل محاضر لأصحاب هذه الإعلانات والتنسيق مع مديرية الأمن للمرور على المقارات الانتخابية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى الذى يعقد يوم الأربعاء من كل أسبوع بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

من ناحية أخرى، طالب محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بعدم التهاون مع الموظفين الفاسدين وضرورة محاربتهم وخاصة بالإدارات الهندسية وتقديمهم للنيابة العامة .

كما طالب المحافظ بتحسين الخدمة التى تؤدى للمواطنين مع إعطائهم كافة الصلاحيات لمحاسبة المقصرين والمخالفين للقانون.

كما وافق المحافظ على تخصيص قطعة أرض مساحتها 4256 م2 لإقامة محطة رفع صحى عليها بشارع حسن شحاته بالعجيزى لخدمة أبناء المنطقة.

كما أصدر تعليماته لـ صلاح عزازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ومسئولى هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة بالمدارس التى لم تستكمل صيانتها وتطبيق نظام الثلاث محاضرات على طلاب الثانوية العامة بدلا من نظام الحصص لإعطاء وقت كافى للمدرس لشرح المواد الدراسية.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة بالغربية ومدير ادارة المشروعات الانتاجية بضرورة استمرار توفير اللحوم الطازجة بمنافذ الأمن الغذائى على مستوى المحافظة بسعر 55 جنيها للكيلو .

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مصر 365

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