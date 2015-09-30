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مميش: عبور 66 سفينة قناة السويس اليوم منها 39 سفينة بالقناة الجديدة

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مميش: عبور 66 سفينة قناة السويس اليوم منها 39 سفينة بالقناة الجديدة مميش: عبور 66 سفينة قناة السويس اليوم منها 39 سفينة بالقناة الجديدة
أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المجلس التنفيذى لمشروع التنمية بمنطقة القناة، عن أن قناة السويس اليوم الأربعاء شهدت عبور 66 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات بلغت 3.6 مليون طن.

وقد بلغ عدد السفن العابرة من الجنوب بالمجرى الملاحى الجديد للقناة 39 سفينة بإجمالى حمولات 1.9 مليون طن، ومن الشمال عبرت 27 سفينة دون انتظار بإجمالى حمولات 1.7 مليون طن.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، اليوم، أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MATZ MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من هولندا ومتجهة إلى سنغافورة، أما أكبر سفينة عبرت القناة من الجنوب فهى سفينة الحاويات الدنماركية ELLY MAERSK بحمولة 171.3 ألف طن.

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مصر 365