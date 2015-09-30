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تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بفرع جامعة أسيوط فى الوادى الجديد

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تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بفرع جامعة أسيوط فى الوادى الجديد تعيين وكلاء ورؤساء أقسام جدد بفرع جامعة أسيوط فى الوادى الجديد
أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، عددا من قرارات التعيين لعدد من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام بفرع الجامعة بمحافظة الوادى الجديد، والتى تهدف إلى تسيير الأعمال وضمان انتظام سير العملية التعليمية فى تلك الكليات .

وصرح الدكتور "جعيص" أن تلك القرارات قد شملت قيام الدكتور رضا حسانين محمد حسانين الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بفرع الوادى قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر محمد أحمد عبد الجيد الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم فرع الوادى بالعمل وكيلاً لكلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك الدكتور محمد حسن عبد الرحيم الأستاذ بقسم أمراض النبات بكلية الزراعة للقيام بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بفرع الوادى .

وتضمنت القرارات تجديد ندب كل من الدكتور أشرف أبو الفتوح مصطفى الأستاذ المساعد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بأسيوط للإشراف على قسم الجغرافيا بكلية الآداب فرع الوادى، و تجديد ندب الدكتور طه أحمد المستكاوى الأستاذ المتفرغ بقسم علم النفس بكلية الآداب للإشراف على قسم علم النفس بكلية الآداب بالوادى.
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