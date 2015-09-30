محافظ المنيا يتفقد أعمال تطوير العناية المركزة بالمستشفى العام

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا اليوم مستشفى المنيا العام، لمتابعة أعمال الانتهاء من تطوير أقسام العناية المركزة والمبتسرين وقسم العمليات بالمستشفى، كما تابع المحافظ سير وانتظام العمل ومستوى الخدمات الصحية والعلاجية التى تقدم للمرضى.

وتفقد المحافظ الأقسام المختلفة، والتقى المرضى وذويهم واستمع إلى شكاوى المواطنين وأهالى المرضى، واطمأن على أوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، كما اطمأن على تواجد الأطباء وهيئة التمريض بها.

كما وجه بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية والصحية للمرضى ومعاملتهم بصورة حسنة، مشيرًا إلى أن المحافظة اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية للارتقاء بالمنظومة الصحية بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وأكد المحافظ أن تقديم خدمة صحية جيدة للمواطن والارتقاء بالخدمات الصحية داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية، تعتبر من الأهداف الرئيسية التى تسعى المحافظة للوصول إليها، وشدد على أنه لا تهاون فى صحة المواطن، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أى مقصر فى تنفيذ مهام عمله.

يذكر أنه تم تزويد مستشفى المنيا العام بعدد 17 وحدة رأس سرير عناية مركزة، وعدد 2 جهاز كراش كار، وجهاز حقن كهربائى، وزيادة عدد الأسرة بالعناية إلى 16 سريرا، كما أنه تم اعتماد مبلغ 228 ألف جنيه لتجهيز قسم العناية المركزة بالمستشفى، كما تم افتتاح قسم الحضانات بالمستشفى بطاقة 20 حضانة.