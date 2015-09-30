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محافظ المنوفية يغلق مركز الرحاب للنساء والتوليد بشبين الكوم إداريا

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محافظ المنوفية يغلق مركز الرحاب للنساء والتوليد بشبين الكوم إداريا محافظ المنوفية يغلق مركز الرحاب للنساء والتوليد بشبين الكوم إداريا
صرحت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بأن المحافظ الدكتور هشام عبد الباسط، وافق اليوم الأربعاء، على غلق مركز الرحاب للنساء والتوليد بشبين الكوم إداريا، وذلك لمخالفته القانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للمنشآت الطبية الخاصة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه تم شن حملة مكبرة من قبل إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الطبية بالمراكز، حيث تم المرور على 286 منشأة غذائية (مصانع - محال عامة - ثلاجات - هايبر - مطاعم - عصارات -كافيات) ميدانيا، مشيرة إلى أنه تم إعدام 580 كيلو أطعمة فاسدة؛ وضبط 42 منشأة غير مستوفية الشروط، كما تم أخذ (93) عينة أغذية متنوعة؛ وبلغ إجمالى عدد المحاضر (120) جنحة صحية؛ وإجمالى عدد المنشآت التى تستوجب إيقاف التشغيل (2).

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