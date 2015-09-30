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تكريم فرق الجوالة بجامعة المنوفية لفوزهم فى أسبوع شباب الجامعات العاشر

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تكريم فرق الجوالة بجامعة المنوفية لفوزهم فى أسبوع شباب الجامعات العاشر تكريم فرق الجوالة بجامعة المنوفية لفوزهم فى أسبوع شباب الجامعات العاشر
كرم الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية فريق الجوالة والخدمة العامة بجامعة المنوفية والذى حقق إنجازا على مستوى الجامعات المصرية المشاركة فى أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر الذى أقيم بجامعة قناة السويس بالإسماعلية.

صرح متولى عليوة مدير إدارة الجوالة بالجامعة، بأن الجامعة حققت إنجازا غير مسبوق فى نشاط الجوالة والخدمة العامة، حيث حصلت الجامعة على المركز الأول فى كل المستويات للطلبة والطالبات فى مسابقة الروح، والمظهر، والكشفى، والإرشاد، والثقافى، والفنى، والدينى، والرياضى، مؤكدا أن فريق الجوالة والخدمة العامة يضم كلا من: عبد الله رشاد، وباسم حسانين، وأحمد الجرف، وأسامة رضوان، وأحمد الديب، وإيهاب غالى، ومحمد خضر، ويوسف نجم، ومنصور صبرى، ومحمد أحمد، وعمرو مرسى، ومحمد الشحات، وشفيع عبد العظيم، وفريق الجوالات يضم: سارة قنديل، وداليا يوسف، وأمنية الحفناوى، وتقى بشندى، وهبة عبد الجواد، ورانيا عبد الجواد، ودعاء سالمان، وشروق عثمان، وتقى بدر، وتيسير النجار، ويقوم بالإشراف على فريق الجوالة متولى عليوة، ووليد حسن طلعت، وإيهاب أحمد عبد الله، وهبة ذكى وهبة، ومحمد النشار.

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مصر 365