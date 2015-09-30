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تجديد حبس أمين مخزن ومفتش 15 يوما متهمين بسرقة ثماثيل أثرية فى مصر القديمة

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تجديد حبس أمين مخزن ومفتش 15 يوما متهمين بسرقة ثماثيل أثرية فى مصر القديمة تجديد حبس أمين مخزن ومفتش 15 يوما متهمين بسرقة ثماثيل أثرية فى مصر القديمة
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، حبس كل من أمين مخازن مسئول عن 3 مخازن للآثار، ومفتش آثار بمنطقة القديمة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستيلاء على الآثار، والإضرار بالمال العام، وسرقة تماثيل والاتجار فيها وتقليدها.

وكانت معلومات وردت لمباحث شرطة تفيد بقيام أمين مخزن بسرقة تمثال من أحد المخازن التابعة لهيئة الآثار، وتم إعداد خطة من التحريات اللازمة، للتأكد من صحة الواقعة، وعقب ثبوت صحة المعلومات، تمكنت الأجهزة المعنية بالقبض عليه بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، متلبسا وبحوزته تمثال مقلد، للإله منقرع، وقارورة مطلية بالذهب من العصر المملوكى، وحرر المحضر اللازم للواقعة، وقامت شرطة الآثار بإخطار النيابة العامة، وتسليم المتهم، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة حيال الواقعة.

وتبين من تحريات مباحث شرطة الآثار أن هناك 6 مخازن تابعة لهيئة الآثار بمحيط منطقة الفسطاط بمصر القديمة، واتضح أن "م. ك" أمين مخزن ومسئول عن عهدة 3 مخازن بمفرده، ويحتوى أحدها على 6 آلاف قطعة أثرية، حيث إن المتهم سرق تمثال منقرع والقارورة الذهبية من المخازن الأخرى التى لم تكن تحت مسئوليته، لإبعاد أى شبهة عنه، بالإضافة إلى أن المدعو "م.ا" مفتش آثار متورط فى واقعة عملية تسهيل عملية خروج التماثيل الأصلية ودخول غيرها مقلدة فى ذات المخزن.

وكشفت التحريات، أن المتهم أعلن عن صور التمثال والقارورة عن طريق الإنترنت بغرض بيعهما للدول الخارجية، فعلم المجلس الأعلى للآثار بالواقعة، وخاصة وأن هذه القرورة فريدة، ولا توجد فى أى دولة غير مصر، وبعد اتفاق بين أمين المخازن الثلاثة وبين أمين عهدة المخزن الذى تم سرقته، بأن يأتى له بالتمثال والقارورة مؤقتا حتى تمر الأزمة بعد معرفة هيئة الآثار.

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مصر 365

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