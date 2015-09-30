حبس "عربجى" وعاطل بتهمة قتل سائق بالرصاص فى مشاجرة بشبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة وليد مندور وبإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب القليوبية، بحبس "عربجى" وعاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بقتل سائق بالرصاص فى مشاجرة بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد تلقيه بلاغا من مستشفى ناصر العام، بوصول "هانى أبوالفتوح محمد" 40 سنة سائق مصابا بطلق نارى خرطوش بالصدر وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.

انتقل على الفور ضباط مباحث القسم بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى، وبالفحص وإجراء التحريات السرية بمحل إقامته تبين أنه حال سير المجنى عليه بشارع المجارى – دائرة القسم اصطدمت به دراجة نارية قيادة "عادل ح " وشهرته " فوسكا " 22 سنة عاطل فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجنى عليه بالتعدى عليه بالضرب وقام الأهالى بتفريقهما وانصرفا من المكان.

وأضافت التحريات أنه عقب ذلك قام قائد الدراجة النارية بإبلاغ أهليته بما حدث فتوجه صحبته نجل عمه " إبراهيم م " وشهرته "مانو" 20 سنة عربجى، السابق اتهامه فى عدد 2 قضية ( خطف واغتصاب – شروع فى قتل ) وبحوزته سلاح نارى إلى مكان تواجد المجنى عليه بإحدى المقاهى وقام بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش أحدث إصابته التى أودت بحياته وفر هاربا.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بصحتها وأقرا بارتكابهما الواقعة، وبإرشاد الأخير تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23846 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.

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