إصابة 5 أشخاص فى حادثى تصادم على الطريق الدولى فى كفر الشيخ

أصيب خمسة أشخاص فى حادثى تصادم بين سيارتين على الطريق الدولى الساحلى بالقرب من محطة الكهرباء، وباصطدام سيارة بأحد الأعمدة بطريق الحامول بلطيم بالقرب من قرية الخاشعة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادثين، وتم نقل المصابين لمستشفى بلطيم المركزى لتلقى العلاج.

وأكد الدكتور أحمد الجنزورى، مدير مرفق الإسعاف، نقل المصابين فى الحادثين لمستشفى بلطيم المركزى لتلقى العلاج، مشيرا إلى إصابة ثلاثة فى الحادث الأول، وإصابة اثنين بالحادث الثانى.

وأضاف "الجنزورى"، فى تصريحات صحفية، أن غرفة العمليات بمرفق الإسعاف تتابع على مدار الساعة تلقى البلاغات حول وقوع حوادث ويتم توزيع السيارات لإسعاف المصابين.