بالصور.. مدير شرطة النقل والمواصلات:أمن المواطن الهدف الأساسى للشرطة

قام اللواء محمد يوسف مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بجولة مفاجئة على الخدمات المعينة على محطات مترو "منشية الصدر – غمرة – الشهداء – السادات – العتبة – باب الشعرية – ميدان الجيش – عبده باشا – العباسية - جامعة القاهرة – كلية الزراعة"، ورافقه قيادات الإدارة وذلك لمتابعة الحالة الأمنية بالمحطات .

زار مدير شرطة النقل والمواصلات، الخدمات المعينة بالمحطات للتأكد من مدى انتظام الضباط والأفراد المعينين لتأمين محطات المترو ومدى تفعيل وتطبيق خطة الإدارة التى تم وضعها لتأمين كافة محطات مترو الأنفاق فى بداية العام الدراسى الجديد، والتى من شأنها نشر أفراد من الشرطة داخل القطارات، بما فيها عربات السيدات، على أن يكون المنتشرون بعربات السيدات من الشرطة النسائية، ونشر أفراد الشرطة على الأرصفة وفى مداخل المحطات وعند نوافذ التذاكر وغرفة التحكم والمراقبة، بالإضافة إلى مراقبة القطارات بواسطة كاميرات مترو الأنفاق، كما تشمل الخطة تمشيط المترو بشكل مستمر على مدى اليوم الكامل ومع بدء العام الدراسى الجديد .

والتقى مساعد وزير الداخلية، بالقيادات الأمنية وأشرف على مدى قيامها بفحص الحقائب وضبط الخارجين عن القانون، وضبط المخالفات والظواهر السلبية، والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين بمحطات المترو.

والتقى مدير شرطة النقل والمواصلات، مع بعض جمهور الركاب داخل قطار المترو، وسألهم عن مدى التواجد الشرطى داخل المحطات والقطارات، ومدى الاستجابة السريعة للشرطة فى حالة حدوث مكروه، فأكدوا له أن الشرطة دائمة التواجد وبصورة مكثفة داخل المحطات وقطارات المترو .

وأكد اللواء محمد يوسف، أن أمن وسلامة المواطنين هما الهدف الأول الذى يجب الحفاظ عليه من خلال تكثيف الخدمات الأمنية وتأمين حركة عبور المواطنين من جمهور الركاب ما بين المحطات وتوفير سبل الراحة لهم .

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن مرفق مترو الأنفاق يعد من المشروعات العملاقة التى تخدم المواطن الأمر الذى يتعين معه على رجال شرطة النقل والمواصلات حمايته، وشدد على جميع الخدمات المتواجدة داخل محطات المترو بالعمل على راحة المواطنين ومساعدة كبار السن وتذليل العقبات التى قد تواجه بعض ركاب المترو.



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