5 نصائح لحماية أسنانك من التسوس

كثير من الأشخاص ليسوا على دراية كافية ببعض المعلومات اللازمة للحفاظ على صحة أسنانهم وحمايتها من الأمراض والتسوس.

حول ذلك يقول دكتور وائل هندى أخصائى علاج وتجميل الأسنان، يعانى الكثيرون من الشعور بآلام تسوس الأسنان نتيجة عدم اعتنائهم بصحة أسنانهم لذلك يجب على الأشخاص خاصة الأمهات أن يكن على دراية كافية بكيفية العناية بصحة أسنانهن وكذلك أسنان أطفالهن.

ويستكمل د. وائل قائلاً: "هناك بعض النصائح والإرشادات التى يجب مراعاتها للحفاظ على صحة الأسنان وأهمها":

>1)الاهتمام بتناول الأغذية الغنية بمادة الكاليسوم مثل اللبن والزبادى ومنتجات الألبان نظرًا لأن الكالسيوم من أهم العناصر الأساسية المكونة للأسنان.

>2)التعرض لأشعة الشمس بقدر مناسب للحصول على فيتامين د والذى يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم سواء من خلال ممارسة الرياضة صباحًا لمدة نصف ساعة.

>3)غسل الأسنان عقب تناول الطعام سواء من خلال فرشاة الأسنان والمعجون أو غسول الفم مرتين يوميًا.

>4)شرب المياه بكميات كبيرة من الماء يوميًا يساعد على حماية الفم والجسم من كثير من الأمراض.

>5)تناول بعض الفواكه والخضراوات مثل الجزر والتفاح والتى لديها القدرة على تنظيف الأسنان بصورة طبيعية نظرًا لاحتوائها على الألياف الغذائية.