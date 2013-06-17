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رئيس هيئة الإسعاف: زيادة خدمات الإسعاف الطائر بالمحافظات الحدودية

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رئيس هيئة الإسعاف: زيادة خدمات الإسعاف الطائر بالمحافظات الحدودية رئيس هيئة الإسعاف: زيادة خدمات الإسعاف الطائر بالمحافظات الحدودية

أكد الدكتور محمد سلطان رئيس الهيئة المصرية للإسعاف أن وزارة الصحة انتهت من إعداد خطة لزيادة حجم خدمات الإسعاف الطائر بالتعاون مع وزارة الطيران المدنى والقوات الجوية مشيراً إلى أن وزارة الصحة وقعت بروتوكول يضمن تهيئة غرفة مجهزة بالطيران الداخلى لنقل وإسعاف المصابين والجرحى فى مختلف المحافظات.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الهيئة لديها 2 طيارة هليكوبتر تقوم بإسعاف ونقل المصابين فى المناطق النائية والحدودية إلى المستشفيات والمراكز الطبية التى تناسب حالتهم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة انتهت من تطوير الاتصالات بغرف ومراكز الإسعاف فى 13 محافظة من خلال ربطهم بخدمات الكول سنتر بالقرية الذكية مشيراً إلى أنه جار تطوير عمليات الاتصال بباقى المحافظات.

وأعلن سلطان عن خطة لوزارة الصحة لربط الخرائط المرورية بغرف العمليات التابعة لوزارة الداخلية بغرف العمليات المركزية بهيئة الإسعاف لتيسير تجول سيارات الإسعاف بمحافظات القاهرة الكبرى من خلال خرائط التتبع GPS مشيراً إلى أنه خلال عام سيتم ربط أكثر من 1200 سيارة إسعاف بهذه الخدمات بما يهدف رفع معدلات الوصول إلى المرضى والمصابين.

وأضاف أن تكليف هذه الخطة تجاوز الـ7 مليون دولار تمشيراً إلى أن سرعة الاستجابة للبلاغات ارتفعت عن معدلاتها فى السابق، حيث بلغ إجمالى الإستجابة خلال 8 دقائق بنسبة 39% والاستجابة للبلاغ خلال 15 دقيقة بلغت 32% ولأكثر من 15 دقيقة بلغت 29%.

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