قناة TEN: نعد متابعي الدوري المصري بمتعة بصرية في الموسم المقبل

وعد إيهاب طلعت رئيس شركة بروموميديا وقناة “TEN” الحاصلة على حقوق بث الدوري المصري خلال الموسم المقبل 2015/2016 بإمتاع المتابعين خلال تغطية الدوري.

وقال طلعت خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن بيع حقوق بث مباريات الدوري المصري: "في المواسم الماضية كنت أغير عند سماعي للأرقام التي يباع بها حقوق بث الدوريات المجاورة، رغم أنها أقل قيمة من الدوري المصري".

طلعت أضاف "في الموسم الحالي بدأنا نضع الدوري المصري في وضعيته الصحيحة وخلال المواسم القادمة نأمل في أن يكون الدوري المصري هو الأغلى سعرا بين جميع دوريات المنطقة العربية".

وأتبع "أعد الجميع بأن الموسم المقبل من الدوري المصري ستكون أفضل من أي موسم سابق وسيكون هناك متعة بصرية للمشاهد من خلال مجموعة من البرامج والمسابقات والستوديوهات التحليلية للدوري".

قناتا الحياة و”TEN” فازتا بحقوق بث مباريات الدوري المصري عبر شاشاتهما خلال الموسم الكروي المقبل 2015/2016.