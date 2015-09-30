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بالصور.. "ساويرس": إحنا مش جايين نطبل.. البلد لا تحتمل معارضة الرئيس

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بالصور.. "ساويرس": إحنا مش جايين نطبل.. البلد لا تحتمل معارضة الرئيس بالصور.. "ساويرس": إحنا مش جايين نطبل.. البلد لا تحتمل معارضة الرئيس
وجه المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار، رسالة لمرشحى الحزب خلال اجتماعهم المنعقد الآن بأحد فنادق القاهرة، قائلا: "لو ما نجحتش فى دائرتك، ولم يحالفك الفوز، ما تسيبش الحزب، لن نتخلى عنك، متمسكين بك، إحنا هدفنا هو بناء حزب قوى يعمل لصالح ، والبلد لا تحتمل معارضة الرئيس، إحنا مش جايين نطبل لحد ولا نعوق حد، وأى واحد هيعتدى على مرشح من حزبى، كلنا هنكون خلفه".

وأضاف "ساويرس" خلال كلمته فى الاجتماع، أن حلمه هو القضاء على الفقر، موضحا: "حلمى إن الناس تقول إن الراجل ده عمل حزب وقال اني هقضي على الفقر، و بالفعل قضى على الفقر، ولا أسعى لأى منصب، ولو مصر اتمسك صح الدنيا هتبقى أحسن، لأن مفيش توظيف صح لفلوس البلد".

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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