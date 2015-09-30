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رئيس الوزراء: تعيين نائب لكل وزير فى الوزارات المدمجة

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن اجتماع ناقش قرار رئيس الجمهورية بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، كما ناقش إجراءات وزارة الاستثمار والإجراءات التى ستتخذ خلال شهر أكتوبر لجذب الاستثمارات.

ولفت رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى إلى أن الاجتماع تطرق إلى لجنة فض منازعات الاستثمار، موضحا أن دمج الوزارات فى حكومته ليكون الأداء على قدر الإمكان بكفاءة فى الأداء وسرعة فى الإنجاز وسيكون هناك نواب لكل وزير بحيث سيكون هناك نائب لوزير الإسكان فى ملف العشوائيات ونائب لوزير الصحة فى مجال السكان ونائب للتعليم الفنى وآخر للبحث العلمى.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه فوض وزير الصحة خلال تواجده بالسعودية بكافة الصلاحيات فى حالة الاجراءات اللازمة لنقل الحجاج المصريين المصابين.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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مصر 365

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