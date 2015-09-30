وزير الصحة يتوجه للسعودية للانضمام للبعثة الرسمية للحج

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، متوجها إلى السعودية بعد أن كلفه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية، للانضمام إلى البعثة المصرية الرسمية للحج، المتواجدة هناك، برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ويأتى هذا التوجيه بغرض تكثيف الجهود المتعلقة بمتابعة الموقف الخاص بالحجاج المصريين، خاصة بعد حادث التدافع بمنى، وذلك بالإضافة إلى تكثيف الجهود التى تقوم بها البعثة الطبية المصرية المتواجدة فى المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تقديم كل الدعم الطبى اللازم للمصابين، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى مصر، بالإضافة إلى جهود التعرف على حالات المتوفين، والتحرى عن المفقودين.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، نظيره السعودى خلال هذه الزيارة، وذلك لتنسيق الجهود المتعلقة بتوفير كل الإمكانات اللازمة لعلاج المصابين، واتخاذ إجراءات عودتهم إلى مصر، بالإضافة إلى التعرف على هويات حالات الوفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد.