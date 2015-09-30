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خالد الكمدة: نحن مع القيادة قلباً وقالباً

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خالد الكمدة: نحن مع القيادة قلباً وقالباً خالد الكمدة: نحن مع القيادة قلباً وقالباً

أوضح خالد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي الى أن ثقة المواطنين بالقيادة الرشيدة تعكس مدى تلاحم القيادة والشعب وأن الشعب قلبا وقالبا مع القيادة، وذلك بما توليه من الاهتمام بالمواطن خاصة انها ضربت أفضل الأمثلة في ذلك التلاحم.

وأشار الكمده الى أن الشعب الإماراتي بمختلف أعماره ممتن على هذه النعمة التي منها الله عليهم، مشيرا الى أن العلاقة التي تشكلت بين المواطن والحكومة ارتقت الى مراحل متقدمة من الثقة بمختلف أشكالها الاجتماعية والوطنية والسياسية والاقتصادية.

وأضاف الكمده « إن العالم أجمع بمختلف أجناسه يرى في دولة الإمارات نموذجا حيا يعكس مدى تفوقها بكافة الأصعدة ومختلف المجالات.» بعد صدور تقرير دافوس الذي أوضح الكثير من المؤشرات و المراتب التي تبوأتها الدولة كان من ضمنها «ثقة المواطنين بالقادة والسياسيين»، وذكر التقرير أن الدولة استطاعت أن تخطو خطوات عملاقة من أجل بناء دولة تحدت الصعاب وكسرت جميع الحواجز لتكون سباقة في مختلف المجالات من خلال رؤية قاداتها.

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