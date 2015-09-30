استقرار العملية التعليمية بمدارس الأقصر

أكد عبد الجواد عبد العال أحمد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، علي استقرار العملية الدراسية بجميع مدارس المحافظة والبدء مبكرًا في تدريس المناهج المقررة على التلاميذ والطلاب.

وقال عبد العال إن الدراسة بدأت جدية بحضور جميع المعلمين والمسئولين عن العملية التعليمية، كما شهدت كافة المدارس نسبة حضور عالية مؤكدًا قيامه بجولة مبكرة داخل 4 مدارس بإدارة البياضية جنوب شرق الأقصر، تابع خلالها سير العمل وإنتظام الدراسة، مشيرًا إلى بدء تسليم الكتب للتلاميذ والطلاب منذ ما قبل بدء الدراسة وتسليم البقية تباعًا مع أول يوم دراسي.

وحول مستقبل الطلاب الحاصلين على درجة النجاح فقط بالشهادة الإعدادية بمجموع 150 درجة نفى وكيل الوزارة رفض إلتحاق هؤلاء الطلاب بالتعليم الثانوي الفني الزراعي متحديًا أي ولي أمر يثبت رفض قبول إدارة أي مدرسة لأوراق إبنه بها لأن درجة القبول بالثانوي الزراعي هي 150 درجة ليس أكثر من ذلك.

وكان عدد من أولياء الأمور قالو إن إدارات المدارس الثانوية الزراعية بالقرنة وإسنا والطود رفضت أوراق أبنائهم بحجة مجموع تنسيق القبول الذي أعلن من قبل عند درجة 151 درجة.