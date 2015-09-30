أطباء بريطانيون: علاج بدانة الأطفال يبدأ من رحم أمهاتهم

قال أطباء بريطانيون، إن الأطفال يمكن علاجهم والحيلولة دون ولادتهم بوزن زائد خلال فترة تواجدهم فى رحم أمهاتهم.

ويعتقد الأطباء -حسبما ذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية- أن إعطاء الأمهات البدينات الحوامل أقراصا هرمونية يمكن أيضا أن يحسن من صحة الطفل حديث الولادة لعقود.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الفكرة المثيرة للجدل تأتى فى وسط زيادة المخاوف من حجم أزمة البدانة على السيدات الحوامل.

يشار إلى أن حوالى نصف السيدات البريطانيات فى سن الإنجاب يعانين من زيادة الوزن، بينما يعد أكثر من 15 بالمائة من السيدات الحوامل بدينات.

ومن المرجح أن يكون أكثر من متوسط عدد مواليدهن بدناء عندما يصبحوا أطفالا وهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالسكرى وأمراض القلب فى سن البلوغ.

ونتيجة لذلك يعتقد العديد من الخبراء أن تحسين الظروف التى يعيش فيها الجنين فى رحم الأم قد تكون له مزايا طويلة الأمد على صحته.

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