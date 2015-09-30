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المركز المصري لمكافحة الإرهاب: لم يكن هناك حماية للصحفيين المصريين في نيويورك

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المركز المصري لمكافحة الإرهاب: لم يكن هناك حماية للصحفيين المصريين في نيويورك المركز المصري لمكافحة الإرهاب: لم يكن هناك حماية للصحفيين المصريين في نيويورك

المركز المصري لمكافحة الإرهاب

قال اللواء عبد القادر فريد المتحدث باسم المركز المصرى لمكافحة الإرهاب، إن الصحفيين المصريين في نيويورك ضيوف في أمريكا و لم يكن هناك أي حماية لهم، مما أدى لتعرضهم للاعتداء.

وأضاف فريد أن المركز المصري لمكافحة الارهاب سوف ينظم اليوم مؤتمر بشأن هذا الحادث في مقر المركز بجاردن سيتي الساعة 7:30 مساءً .

ويذكر أن أشخاص  أعتدوا لفظيًا و جسديًا على عدد من أعضاء الوفد الإعلامي المصري المرافق للرئيس عبد الفتاح أثناء زيارته إلى نيويورك أمس، والذين تم الاعتداء عليهم من جانب عناصر جماعة الإخوان أثناء مشاركتهم فى تظاهرة أمام مقر إقامة الرئيس بنيويورك.

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