انتهى - مؤتمر إعلان تفاصيل شراء الدوري

تسجيل هدفين مبكرين في الزمالك كان مفتاح النجم الساحلي لفوز كبير يضمن له بشكل كبير التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية، شيء لم يعتد عليه جوزفالدو فيريرا. هذا ما يتحدث عنه فوزي البنزرتي مدرب الفريق التونسي.

النجم أكرم وفادة ضيفه الزمالك في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بالفوز 5-1. ويحتاج الفريق الأبيض للفوز برباعية نظيفة من أجل التأهل مباشرة للنهائي، في مباراة الإياب يوم السبت المقبل.

FilGoal.com حاور البنزرتي عن فرص الزمالك في العودة، طريقة اللعب في مباراة الإياب، وكيف هز ثقة لاعبي الفريق المصري في أنفسهم.

وكل ما يلي على لسان البنزرتي ..

"اعتقد أن عودة الزمالك صعبة جدا أمامنا بعد النتيجة الكبيرة في سوسة، ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل".

"من حق رئيس نادي الزمالك أن يدعم لاعبيه معنويا بعد الخسارة الكبيرة ويصرح بقدرتهم على الفوز 4-0. هذا دوره ومن الطبيعي أن يعبر عن ثقته في اللاعبين، حتى وإن كانت هذه العودة صعبة".

"حضور الجماهير لو تم لن يشكل ضغطا على الفريقين. الزمالك والنجم فريقان كبيران واعتادا على اللعب بحضور جماهيري كبير في البطولات الإفريقية، ولا اعتقد أن الحضور الجماهيري قد يؤثر على نتيجة المباراة".

"لن اعتمد بالتأكيد على نفس طريقة اللعب في مباراة العودة. لن أهاجم بكل قوتي أو أضغط بهذه الطريقة، وليس معنى ذلك أيضا أنني سأدافع من الدقيقة الأولى، سيكون هناك توازنا بين الدفاع والهجوم".

"لا أرى أن الزمالك تأثر بانضمام لاعبيه لمنتخب مصر العسكري قبل المباراة، الفريق الكبير يعتمد على العمل الجماعي، وإذا كان الزمالك غاب عنه لاعبين فالنجم خسر 5 لاعبين مهمين بسبب الإصابة. وعامة تركيزي كان منصبا بنسبة 90% على فريقي قبل المباراة".

"تسجيل هدفين في أول 10 دقائق هز ثقة لاعبي الزمالك، وساعدنا على تحقيق الفوز الكبير. فالزمالك ليس معتادا على اللعب أمام الفرق التي تهاجمه من الدقيقة الأولى، فالفرق المصرية تخشى اسم الزمالك وتلعب أمامه بشيء من الخوف".

"لم أركز على مراقبة لاعب معين في الزمالك، ولم أشعر بأن هناك من ظهر بمستوى أقل من المتوقع. لأنني كما قلت تركيزي كان مع فريقي، والهدفين المبكرين أثرا على مستوى الزمالك ككل".

"رأينا النجم يخسر من الأهلي في مرحلة المجموعات، والزمالك يفوز عليه في نهائي الكأس. وهذا يعني أن كل فريق قد يمر عليه يوم ليس يومه وأكرر أن تسجيلنا هدفين مبكرين قتل ثقة لاعبي الزمالك في أنفسهم".

"لا أفضل مواجهة الأهلي أو أورلاندو، ولكني اعتقد أن الأهلي أقرب إلى المباراة النهائية. خبرات لاعبي الأهلي قادرة على تسجيل أكثر من هدفين في مباراة الإياب والتأهل للنهائي".

"صحيح أن الأهلي كان معنا في مجموعة واحدة ويعرفنا جيدا، ولكنني لا أرى أن معنى ذلك أن مواجهة أورلاندو ستكون أسهل لنا. فرق كأس الكونفدرالية هذا العام أقوى كثيرا من دوري أبطال إفريقيا".