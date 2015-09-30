ساويرس: الدوري بدون جمهور فشل للجميع.. ونجتمع بالداخلية والأولتراس

كشف نجيب ساويرس المستثمر المصري الذي اشترى حقوق بث مباريات الموسم الجديد من الدوري الممتاز عن مبادرة من أجل عودة الجماهير للمدرجات.

شركة "برزنتيشن" راعية الاتحاد المصري لكرة القدم باعت حقوق البث لنجيب ساويرس حصريا داخل مصر والذى بدوره باع حقوق بث المباريات لقناتي TEN والحياة.

وقال ساويرس في المؤتمر الصحفي: "غياب الجماهير عن المباريات فشل لمصر. للداخلية والعاملين في الرياضة وللشباب".

وتابع "المباريات بدون جمهور مثل (الأكل الساقع) وننوي الاجتماع بوزير الداخلية والأولتراس (ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم) من أجل حل هذه الأزمة".

وواصل متما "المشكلة في الاجتماع مع الأولتراس أنهم بدون قيادة، ويجب أن تخرج مبادرة من الداخلية للاجتماع بالشباب".