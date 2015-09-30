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محمود بكر: اقتراح مرتضى منصور أول خطوة في طريق عودة الجمهور

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محمود بكر: اقتراح مرتضى منصور أول خطوة في طريق عودة الجمهور محمود بكر: اقتراح مرتضى منصور أول خطوة في طريق عودة الجمهور

دعا محمود بكر المعلق الرياضي المخضرم كل أطراف لعبة كرة القدم في إلى الاهتمام بمبادرة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لعودة الجماهير للمدرجات.

وقال بكر خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن حقوق بث مباريات الدوري المصري: "إن أردنا بالفعل عودة الجمهور إلى المدرجات، فلابد من الاستماع إلى المقترحات التي يقدمها البعض".

بكر أتبع "مرتضى منصور تقدم باقتراح لإقامة المباريات بحضور جماهيري من أعضاء الجمعية العمومية للنادي وأن يكون هو المسؤول عنهم".

وأضاف "لماذا لا نستمع لتلك المقترحات وغيرها مثل أحد الشركات التي أعلنت استعدادها لتنظيم دخول الجماهير إلى المدرجات لتكون بداية لعودة الجماهير".

كانت قناتي الحياة و”TEN” فازتا بحقوق بث مباريات الدوري المصري عبر شاشاتهما خلال الموسم الكروي المقبل 2015/2016.

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